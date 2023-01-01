EXPRESS.DOCTOR

Мы знаем как вам помочь!

Наши врачи – ведущие специалисты своих областей – готовы проконсультировать вас удаленно.

Некоторые из них тоже уехали из России, но смогли забрать с собой свои знания и навыки.



Оставьте заявку прямо сейчас! Наш координатор свяжется с вами и подберет вам врача для консультации.



Цена консультации начинается от 60 евро.

Она зависит от конкретного врача и будет предложена вам персонально.



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