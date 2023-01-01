 
ЗАПИСЬ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ
Ru
En
EXPRESS.DOCTOR
Онлайн-консультации
лучших врачей
на русском языке
Быстро, удобно, доступно
в любой точке мира
Врачебная помощь вдали от дома
Переезд в новую страну часто сопровождается сложностями с получением быстрой и качественной медицинской помощи. Иногда нужно задать вопрос и оперативно получить ответ или консультацию. Особенно, если речь идет о детских болезнях.
Вы не можете записаться к врачу в стране, где сейчас живете?
Приема нужно долго ждать, а помощь нужна прямо сейчас?
Вы не понимаете, что вам говорят и назначают местные доктора?
Вам не нравится, как и чем вас лечат?
Мы знаем как вам помочь!
Наши врачи – ведущие специалисты своих областей – готовы проконсультировать вас удаленно.
Некоторые из них тоже уехали из России, но смогли забрать с собой свои знания и навыки.

Оставьте заявку прямо сейчас! Наш координатор свяжется с вами и подберет вам врача для консультации.

Цена консультации начинается от 60 евро.
Она зависит от конкретного врача и будет предложена вам персонально.

Также мы поможем:
Сформировать план
по вакцинации
Расшифровать
анализы
Прокомментировать
генетические тесты
ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
Наши врачи
  • Александр Лаврентьев
    Детский аллерголог-иммунолог, детский пульмонолог, педиатр

    Внимательный, отзывчивый, думающий врач. Эксперт группы "Найди своего доктора". Любим участниками, особенно мамами маленьких детей.


    Образование:

    Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.Пирогова (педиатрия), 1997


    Практика:

    2000 – н.в. МНИИЭМ им. Г.Н.Габричевского

    Аллерголог-иммунолог, педиатр

    Ведет частную практику

  • Валентин Ковалев
    Инфекционист, педиатр

    Педиатр, инфекционист, принимает взрослых и детей с рождения. Врач доказательной медицины.


    Образование:

    – Санкт-Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия (красный диплом), 2004 г.

    – Интернатура по педиатрии, кафедра госпитальной педиатрии в Санкт-Петербургской государственной педиатрической медицинской академии, 2005 г.

    – Профессиональная переподготовка на кафедре инфекционных болезней, СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 2019 г.


    Практика:

    Принимает в Санкт-Петербурге Лахта Клиника и в Москве "Огни Олимпа"

  • Василий Штабницкий
    Пульмонолог, СМА

    Врач-пульмонолог, владеет всеми необходимыми навыками и знаниями для работы с легочной патологией любого характера


    Образование:

    – 2009-2012 гг. – Научно-исследовательский институт пульмонологии. Аспирантура по специальности «Пульмонология»

    – В 2009 и 2010 годах стажировался в клинике Fachkrankenhaus Kloster Grafschaft, Германия, по тематике длительной вентиляции легких


    Практика:

    – 2017 г. – по сегодняшний день – доцент кафедры пульмонологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕХ
Наши эфиры и вебинары
Следите за новостями, подключайтесь к прямым эфирам и пациентским школам с лучшими специалистами “Найди своего доктора”.
Здоровье при релокации. Взрослые
Эфир с Владимиром Протасовым, терапевтом и кардиологом Сети клиник "Атлас"
СМОТРЕТЬ
Детское здоровье
Разговор с педиатром Марией Черваковой о вопросах детского здравоохранения во время релокации
СМОТРЕТЬ
Как пережить острый стресс
Говорим с сертифицированным психологом Галиной Хохловой о том, как справиться со стрессом
СМОТРЕТЬ
Заявка на консультацию
Ваше согласие является добровольным, и вы можете отозвать его в любое время. Более подробная информация содержится в нашей Политике конфиденциальности.
Внимание! Наш сервис не заменяет собой скорую медицинскую помощь, очный прием врача и не аффилирован ни с какой клиникой или страховой компанией. Мы предоставляем возможность общения со специалистом, с учетом всех ограничений из-за специфики онлайн общения.
Made on
Tilda