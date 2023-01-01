EXPRESS.DOCTOR

Внимательный, отзывчивый, думающий врач. Эксперт группы "Найди своего доктора". Любим участниками, особенно мамами маленьких детей.
Образование:
Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.Пирогова (педиатрия), 1997
Практика:
2000 – н.в. МНИИЭМ им. Г.Н.Габричевского
Аллерголог-иммунолог, педиатр
Ведет частную практику
Педиатр, инфекционист, принимает взрослых и детей с рождения. Врач доказательной медицины.
Образование:
– Санкт-Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия (красный диплом), 2004 г.
– Интернатура по педиатрии, кафедра госпитальной педиатрии в Санкт-Петербургской государственной педиатрической медицинской академии, 2005 г.
– Профессиональная переподготовка на кафедре инфекционных болезней, СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 2019 г.
Практика:
Принимает в Санкт-Петербурге Лахта Клиника и в Москве "Огни Олимпа"
Врач-пульмонолог, владеет всеми необходимыми навыками и знаниями для работы с легочной патологией любого характера
Образование:
– 2009-2012 гг. – Научно-исследовательский институт пульмонологии. Аспирантура по специальности «Пульмонология»
– В 2009 и 2010 годах стажировался в клинике Fachkrankenhaus Kloster Grafschaft, Германия, по тематике длительной вентиляции легких
Практика:
– 2017 г. – по сегодняшний день – доцент кафедры пульмонологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова